Австралія дозволила записувати в паспорті «третю стать»

Заповнюючи анкету на одержання нового паспорта, громадяни Австралії тепер вибирають свою стать з трьох варіантів, замість традиційних двох - жіночох і чоловічої. Цей захід спрямований на те, щоб виключити дискримінацію за статевою ознакою.

Для транссексуалів і людей невизначеної статі в анкеті з`явилося віконце "невизначена стать" - в паспорті в цьому випадку стоятиме буква X, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше транссексуали повинні були надати довідку про операцію, перш ніж змінити стать в документі. Тепер всім бажаючим мати паспорт з буквою X буде достатньо принести записку від лікаря.

Австралійський сенатор Луїза ПРАТТ, яка перебуває в близьких стосунках із чоловіком, народженим жінкою, назвала цю реформу величезним кроком вперед для австралійського суспільства.

"Було дуже багато випадків, коли імміграційні служби затримували людей в аеропортах, тому що паспорти не відповідали їхньому зовнішньому вигляду", - сказала Л.ПРАТТ у інтерв`ю австралійському радіо. "Це дуже неприємно, жахливо незручно та іноді навіть небезпечно", - вважає політик.

За словами однієї з найвідоміших в Австралії жінок-транссексуалів Естель АСМОДЕЛЬ, їй довелося провести місяць під наглядом у Сінгапурі після того, як вона прибула туди з чоловічим паспортом.

"У мене був паспорт чоловіка, але виглядаю я повністю як жінка, - сказала актриса і письменниця в інтерв`ю Бі-Бі-Сі. - Це протизаконно в Сінгапурі, і весь місяць, поки я перебувала в країні, я фактично була під домашнім арештом. Мене скрізь супроводжували двоє поліцейських, і мої пересування були обмежені", - сказала Е.АСМОДЕЛЬ.