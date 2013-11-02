Таліби обрали собі нового лідера

Пакистанські таліби сьогодні назвали ім’я свого нового лідера. Ним став Хан Саїд Зейна.

Збори командирів антиурядових озброєних груп відбулися в регіоні Північний Вазірістан на кордоні з Афганістаном, повідомляє радіо «Свобода».

Дотеперішній лідер талібів у Пакистані Хакімулла Мехсуд був убитий у п’ятницю, 1 листопада, ударом американського літака-безпілотника. Разом з ним загинули ще четверо бойовиків.

Читайте також: У Кабулі бойовики напали на житловий комплекс з сотнями іноземців

Зейна, найімовірніше, був організатором нападу на в’язницю на північному заході Пакистану у 2012 році, коли з-за грат втекли близько 400 в’язнів. Його також вважають причетним до інших нападів, серед яких атака військово-морської бази в Карачі у 2011 році.