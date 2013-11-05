Підозрюваного у стрілянині в торговому центрі Нью-Джерсі знайшли мертвим
11:51, 05 листопада 2013Світ
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Влада оголосила, що людину, підозрювану в стрілянини всередині торгового центру північного Нью-Джерсі знайшли мертвою у районі торгового центру, де проводилося будівництво.
Тіло знайшли на будмайданчику центру
Співробітники правоохоронних органів почали збиратися навколо торгового центру в понеділок увечері після того, як свідки повідомили про постріли у магазини, пише USA Today.
За різними даними, пролунало від шести до восьми пострілів.
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