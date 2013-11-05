Підозрюваного у стрілянині в торговому центрі Нью-Джерсі знайшли мертвим

11:51, 05 листопада 2013
Світ
443 0

Влада оголосила, що людину, підозрювану в стрілянини всередині торгового центру північного Нью-Джерсі знайшли мертвою у районі торгового центру, де проводилося будівництво.

Тіло знайшли на будмайданчику центру

Співробітники правоохоронних органів почали збиратися навколо торгового центру в понеділок увечері після того, як свідки повідомили про постріли у магазини, пише USA Today.

За різними даними, пролунало від шести до восьми пострілів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter