"Міс Всесвіту - 2013" стала представниця Венесуели

Фінал конкурсу «Міс Всесвіт» пройшов 9 листопада в Crocus City Hall в Москві.

Габріеле Іслер, яка працює на телебаченні, 25 років, її зріст - 180 сантиметрів. Представниця Венесуели завоювала титул «Міс Всесвіт» в сьомий раз в історії цього конкурсу, передає «Лента.ру».

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Переможниця конкурсу одержує корону вартістю понад 120 тис. доларів, а також інші призи і подарунки, вартість яких перевищує чверть мільйона доларів.

Друге місце посіла 23-річна іспанка Патрисія Родрігес, третє - 22-річна представниця Еквадору Констанца Баєс.

На конкурсі «Міс Всесвіт-2013», в якому брали участь представниці 86 країн, українка Ольга Стороженко потрапила до числа 16 фіналісток.