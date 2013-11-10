У В`єтнамі через тайфун евакуювали 600 тисяч осіб

В основному це стосувалося жителів центральних провінцій країни.

Незважаючи на те, що супертайфун «Хайян» ослаб, він все ще становить серйозну небезпеку, передає Gazeta.ru.

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Як повідомлялося, найсильніший цього року супертайфун «Хайян» напередодні обрушився на Філіппіни. Там він забрав життя 10 тисяч осіб. Кількість потерпілих може збільшитися, оскільки точні масштаби руйнувань ще не визначили.

За даними місцевої влади, від 70 до 80 відсотків територій Філіппін виявилися повністю зруйнованими після приходження циклону. Швидкість ураганного вітру там досягала 275 кілометрів на годину, а хвилі піднімалися до шестиметрової висоти.

В результаті повені виявилися затопленими багато сіл, а лінії електропередач і автодороги - повністю зруйновані. Деякі регіони повністю відрізані, і з ними досі не вдається налагодити зв`язок.