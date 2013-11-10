Супертайфун на Філіппінах українців не зачепив - МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на його Євгена Перебийноса.

«У нас відсутня інформація щодо постраждалих українців. Це означає, що серед постраждалих їх немає станом на зараз», - заявив Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, близько 10 тис. осіб загинули лише в одній центральнофіліппінській провінції Лейте. Всього, за даними на цей момент, стихійне лихо торкнулося тією чи іншою мірою майже 4,5 млн. осіб, без даху над головою залишилися півмільйона людей.