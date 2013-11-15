Трійка кредиторів висунула Греції нові умови

"Трійка", представники кредиторів від ЄЦБ, ЄК і МВФ, регулярно оцінює ситуацію в Греції, без її схвалення виконання вимог кредиторів з відновлення економіки країни неможливе надання траншів фіндопомоги від ЄС і МВФ, пише РІА Новости.

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"Влада Греції повинна терміново виконати чотири умови: виконувати основні елементи, схвалені в рамках попередньої оцінки ("трійки "- ред.); вжити заходів, щоб закрити дірку в бюджеті 2014 і 2015 років; втілювати в життя структурні реформи; поліпшити управління процесом приватизації ", - сказав Дейссельблум.

"Нам необхідний прогрес за цими чотирма пунктами, щоб" трійка "могла завершити свою оцінку. Ми знаємо, як багато вже зробила Греція, проте робота ще не завершена. Щоб повернутися до стійкого зростання і створення робочих місць, програма повинна бути втілена в життя ", - додав глава Єврогрупи.