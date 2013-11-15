У Польщі зняли підозри з двох затриманих біля посольства Росії

02:51, 15 листопада 2013
Світ
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Прокуратура у Варшаві не стала пред'являти звинувачення двом з п'яти затриманих за заворушення біля російського посольства 11 листопада

Прокуратура у Варшаві не стала пред`являти звинувачення двом з п`яти затриманих за заворушення біля посольства РФ / Фото: Твиттер @PolandTalks

"Поліція запідозрила їх у киданні каменів і пляшок на територію посольства Росії. Прокуратура вивчила матеріали і не пред'явила їм звинувачень. Вони були звільнені після допиту в якості свідків", - повідомив РІА Новости представник варшавської окружної прокуратури Пшемислав Новак.

Під вартою залишаються троє затриманих у зв'язку з заворушеннями на "Марші незалежності", в ході яких хулігани пошкодили ворота російської дипмісії, спалили поліцейську будку біля посольської огорожі, закидали посольство камінням, фаєрами, пляшками. Усіх трьох підозрюють у підпалі.

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Одного з них, 22- річного учасника демонстрації, суд заарештував на два місяці, поки йде слідство. Його звинуватили у знищенні майна з хуліганських мотивів. Йдеться про згорілу будку і контейнери зі сміттям, що належать сусідньому житловому кооперативу.

Справи ще двох передбачуваних паліїв знаходяться в поліції, слідчі продовжують збирати докази. Як очікується, у п'ятницю матеріали надійдуть до прокуратури, де чоловікам можуть пред'явити звинувачення. Якщо прокуратура підтримає пропозицію поліції про арешт, питання про запобіжний захід буде розглянуто судом.

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