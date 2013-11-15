У Венесуелі масово арештовують підприємців

Поліція Венесуели заарештувала більше 100 бізнесменів, які звинувачуються у спекуляції споживчими товарами, пише РИА Новости з посиланням на газету Buenos Aires Herald.

Про масове взяття під варту підприємців оголосив президент країни Ніколас Мадуро під час звернення до нації. "На даний момент у нас за гратами опинилися більше 100 буржуїв", - цитує видання заяву Мадуро. За словами лідера Венесуели, уряд готує новий пакет заходів з регулювання прибутку підприємців. Зокрема, йдеться про контроль профіциту від 15 до 30%.

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Реакція влади пов'язана з недавніми скандалами з приводу різкого підвищення цін на тлі дефіциту ряду продуктів, включаючи електротехніку. Раніше правоохоронні органи Венесуели заарештували керівництво торгової мережі Daka, коли розкрився факт, що ціни на продавані товари в окремих випадках на 1000% перевищували закупівельні. Тим часом, згідно з внутрішніми нормами, ця націнка не може перевищувати 30% без належного обгрунтування.

Інфляція у Венесуелі є найвищою в Латинській Америці (близько 50%), при цьому в торгових мережах часто відбувається дефіцит товарів, ціни на які суворо обмежені державою. Президент і уряд країни звинувачують в усьому опозицію і підприємців, останні в якості причини називають валютні обмеження і перешкоди для зовнішньоекономічної діяльності.