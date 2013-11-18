Багатьом з родичів загиблих в Казані знадобилася медична допомога (фото, відео)

"На місці авіакатастрофи в казанському аеропорту з присутніх 35 родичів загиблих по медичну допомогу звернулося 16 осіб, переважно з гіпертонічним кризом і з гострою реакцією на стрес. Кожному на місці була надана психологічна допомога", - цитує РІА Новости повідомлення МОЗ Татарстану.

Нагадаємо, борт авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, розбився під час посадки в аеропорту Казані. За попередніми даними, загинули півсотні людей, у тому числі син президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова республіканського УФСБ Олександр Антонов. Також, за даними регіонального управління МНС, серед пасажирів була громадянка України.