Вибори президента Узбекистану відбудуться без екзит-полів

У день виборів в Узбекистані заборонено проводити опитування й публікувати їх результати, заявив голова Центрвиборчкому Узбекистану Мірзо-Улугбек Абдусаломов, передає агентство "Фергана". Це означає, що 23 грудня, коли в країні пройдуть президентські вибори, не передаватимуться традиційні в багатьох державах екзит-поли (exit-polls), опитування громадян після виходу з виборчих дільниць.

За словами голови Центрвиборчкому, попередні підсумки виборів президента повідомлять тільки 24 грудня на офіційному сайті комісії. У день виборів ЦВК проведе три брифінги про хід голосування.

За президентськими виборами в Узбекистані спостерігатимуть 264 іноземні спостерігачі з 30 країн. Головним претендентом на перемогу є нині чинний президент держави Іслам Карімов. Уперше він був обраний на цю посаду в грудні 1991 року. Суперниками Карімова стануть заступники спікера Законодавчої палати Асліддін Рустамов і Ділорам Ташмухамедова.