У Росії зловили підпільних банкірів, які фінансували ісламістів

Співробітники ГУ МВС Росії по Центральному федеральному округу в результаті спецоперації припинили діяльність підпільних банкірів з щомісячним оборотом в 1,5 млрд рублів. У результаті розслідування з'ясувалося, що багатонаціональна угруповання фінансувала організацію «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», пише Russia Today.

У результаті широкомасштабної операції затримано шістьох лідерів спільноти, а також виявлені і вилучені речові докази, що підтверджують протиправну діяльність в кредитно-фінансовій сфері. Серед затриманих - громадяни Росії, Узбекистану та Грузії.

Розробка групи велася майже півтора року. Оперативниками було встановлено, що учасники злочинного співтовариства організували нелегальний канал виведення за межі РФ грошей в інтересах незаконно перебуваючих на території Росії уродженців Середньої Азії.

«Дані особи займаються тіньовою комерційною діяльністю на найбільших ринках московського регіону та інших суб'єктів РФ - «Покровської овочевій базі», ринках Пермського краю і на ряді інших великих торгових майданчиків», - відзначили в поліції.

Крім того, оперативники з'ясували, що даний канал використовувався для фінансування міжнародної терористичної організації «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» («Партії ісламського визволення»).

У Росії діяльність «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» визнана терористичною і заборонена рішенням Верховного Суду в лютому 2003 року на підставі подання Генеральної прокуратури РФ, за ініціативою і на підставі матеріалів ФСБ Росії.

Основними формами діяльності «Партії ісламського визволення» вважаються войовнича ісламістське пропаганда, поєднується з нетерпимістю до інших релігій, активне вербування прихильників, цілеспрямована робота по розколу суспільства.

Прихильники радикальної організації називають своєю метою створення держави, заснованої на принципах шаріату. Спеціальні заходи з виявлення та затримання прихильників «Хізб ут-Тахрір» проходять регулярно. Так, 14 листопада цього року в Москві був затриманий громадянин Таджикистану, якого підозрюють у вербуванні членів для «Хізб ут-Тахрір».