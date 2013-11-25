Кількість загиблих під час вибуху нафтопроводу в Китаї збільшилася до 55 осіб

Кількість загиблих в результаті вибуху нафтопроводу в східнокитайській провінції Шаньдун збільшилася до 55, ще 136 осіб госпіталізовано з пораненнями, дев'ять людей вважаються зниклими безвісти, передають у понеділок ЗМІ з посиланням на місцеву владу, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про 52 загиблих. Вибух стався в районі Хуандао міста Циндао в п'ятницю близько 10.30 за місцевим часом під час ремонтних робіт на нафтопроводі, що належить китайській нафтохімічної корпорації Sinopec і з'єднує нафтосховища. Аварія сталася в результаті витоку нафти з нафтопроводу в ніч на п'ятницю.

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За попередніми даними, до моменту вибуху витекла з трубопроводу нафту покрила площу близько 1 тисячі квадратних метрів. Займання і вибух, на думку експертів, відбулися після того, як нафта потрапила в систему муніципальних трубопроводів. Точна причина вибуху поки не називалася. Частина нафти з аварійного трубопроводу потрапила також у воду затоки Цзяочжоу. Площа забруднення склала близько 3 тисяч квадратних метрів. У цьому районі також сталося займання нафти. У п'ятницю всі осередки пожеж були ліквідовані. Концентрація шкідливих речовин у повітрі в районі аварії не перевищувала норми.

Керівництво Китаю зажадало докласти всіх зусиль для якнайшвидшого усунення наслідків аварії і провести ретельне розслідування події.