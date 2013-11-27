У Москві заарештовано 14 озброєних ісламістів

Співробітники правоохоронних органів затримали в Москві учасників екстремістської організації "Ат Такфір валь-Хіджра", у яких вилучено велику кількість зброї та вибухівки, повідомляє "РИА Новости".

«У ніч з 26 на 27 листопада, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, в рамках розслідування справ загальною кримінальної спрямованості на території Східного округу Москви затримано 14 членів радикальної, релігійної, екстремістської організації "Ат Такфір валь-Хіджра"», - відзначили в прес-центрі відомства.

У ході обшуків у членів організації виявлено та вилучено три саморобні вибухові пристрої з детонаторами і уражаючими елементами, компоненти вибухових пристроїв, у тому числі детонатори, шнури, детонатори, пістолети, гранати, патрони, екстремістська література, розповіли в МВС.

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Операція проводилася співробітниками МВС, ФСБ, за силової підтримки ОМОН.

"За наявною інформацією, грошові кошти, отримані від вчинення злочинів загальної кримінальної спрямованості, використовувалися для фінансування цієї організації", - підкреслили в прес-центрі МВС.

Вирішується питання про кваліфікацію та порушення кримінальної справи, в тому числі статті «незаконний обіг зброї».