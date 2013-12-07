Сноуден дасть відеоінтерв'ю депутатам Європарламенту
03:20, 07 грудня 2013Світ
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У грудні на засіданні комітету з громадянських свобод Європарламенту буде показано відеозапис, на якому екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден відповість на заздалегідь підготовлені питання депутатів Європарламенту
Сноуден дасть відеоінтерв'ю депутатам Європарламенту / Скріншот інтерв’ю The Guardian
За інформацією європейського інтернет-видання EUobserver, це засідання має відбутися близько 18 грудня, передає Інтерфакс.
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"Засідання транслюватиметься в прямому ефірі, але заява (Сноудена - ред.) будеу вигляді записаних відповідей на питання, які ми йому надішлемо заздалегідь", - наводить видання слова члена Європарламенту від Партії зелених Німеччини Яна Філіпа Альбрехта.
За його словами, варіант відеоконференції за участю Сноудена не розглядалося, оскільки в цьому випадку може бути виявлено місце розташування екс-співробітника ЦРУ.
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