Сноуден дасть відеоінтерв'ю депутатам Європарламенту

За інформацією європейського інтернет-видання EUobserver, це засідання має відбутися близько 18 грудня, передає Інтерфакс.

На тему: Помічник Сноудена готовий опублікувати нові документи про спецслужби США

"Засідання транслюватиметься в прямому ефірі, але заява (Сноудена - ред.) будеу вигляді записаних відповідей на питання, які ми йому надішлемо заздалегідь", - наводить видання слова члена Європарламенту від Партії зелених Німеччини Яна Філіпа Альбрехта.

За його словами, варіант відеоконференції за участю Сноудена не розглядалося, оскільки в цьому випадку може бути виявлено місце розташування екс-співробітника ЦРУ.