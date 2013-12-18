У Думі пропонують послати більше військ до Придністров'я й оголосити персоною нон ґрата мера Кишинева

«Вважаю за доцільне розширити російський військовий контингент у Придністров'ї, це дозволить запобігти провокаціям у стилі Саакашвілі, такий сценарій вже не здається неймовірним», - сказав Худяков, виступаючи в Держдумі в середу.

Він зазначив, що Румунія активно веде пропаганду об'єднання з Молдавією, проте для цього потрібно вирішити придністровське питання.

На тему: Молдова хоче об'єднатися з ЄС, а не з Румунією - прем'єр країни

«На шляху об'єднання залишилося невирішене питання з Придністров'ям, де проживають більше 200 тисяч наших громадян і де на кордоні перебувають наші миротворчі війська. Чи не виникає у молдавської та румунської влади бажання швидким силовим шляхом вирішити територіальне питання?» - сказав Худяков.

Також Худяков запропонував МЗС РФ оголосити мера Кишинева Доріна Кіртоаке персоною нон ґрата за його пропозицію скасувати День перемоги.

«Такі дії - яскравий вияв антиросійської політики. І пропоную міністру закордонних справ РФ оголосити Доріна Кіртоаке персоною нон ґрата», - сказав Худяков, виступаючи в Держдумі в середу.