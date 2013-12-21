У Кремлі заявили, що Ходорковський може вільно повернутися до Росії

Помилуваний указом президента РФ екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський, який після звільнення з колонії в п'ятницю вилетів до Німеччини, вільний повернутися на батьківщину, сказав агентству Франс Пресс в суботу прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідосляє РИА Новости.

"Він вільний повернутися до Росії. Абсолютно", - наводить агентство слова Пєскова. Згідно з повідомленням, Пєсков не уточнив, чи існують які-небудь умови, пов'язані із звільненням Ходорковського.

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Пєсков також повідомив, що Ходорковський написав два листи: один короткий офіційний, другий - розширений та персональний. Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін отримав лист екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського з проханням про помилування. Сам екс-глава ЮКОСа заявляв, що 12 листопада звернувся до президента РФ з проханням про помилування у зв'язку із сімейними обставинами.

У п'ятницю президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Ходорковського, і в цей же день екс-глава ЮКОСа вийшов на свободу, потім на приватному літаку прилетів до Берліна. У Берліні екс-глава ЮКОСа, за непідтвердженими поки що даними, оселився в п'ятизірковому готелі "Адлон", розташованому на Унтер ден Лінден поруч із Бранденбурзькими воротами.

Тим часом, як повідомила в суботу радіо "Ехо Москви" представник екс-глави ЮКОСа Ольга Піспанен, Ходорковський вже зустрівся у Берліні зі своїм сином Павлом.