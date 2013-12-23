Кількість жертв обстрілу в Сирії зросла до 56 осіб

Число жертв обстрілу міста Алеппо на північному заході Сирії, за останніми даними, зросла до 56 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке посилається на базовану в Лондоні правозахисну організацію Syrian Observatory for Human Rights.

Раніше повідомлялося про 44 жертви обстрілу. За даними правозахисників, літаки військово-повітряних сил Сирії скинули бомби на ринок в Алеппо. Серед загиблих виявилися шестеро дітей.

Коментарі про обстріл з боку сирійської влади або військових не надходили. Останнім часом один з найбільших міст Сирії Алеппо став ареною бойових дій між урядовими військами та опозиційними бойовиками.

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У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт між владою та опозицією. За цей час в країні, за різними даними, загинули близько 100 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що зіштовхуються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.

На цьому тижні телеканал «Аль -Арабія» опублікував дані Міжнародного центру з вивчення екстремізму, згідно з яким з початку виникнення сирійської кризи на початку 2011 року по теперішній час в Сирію прибуло понад 11 тисяч бойовиків з майже 70 країн світу для участі в бойових діях проти урядових військ.