Кількість жертв обстрілу в Сирії зросла до 56 осіб
Кількість жертв обстрілу сирійського Алеппо зросла до 56 осіб
Число жертв обстрілу міста Алеппо на північному заході Сирії, за останніми даними, зросла до 56 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке посилається на базовану в Лондоні правозахисну організацію Syrian Observatory for Human Rights.
Раніше повідомлялося про 44 жертви обстрілу. За даними правозахисників, літаки військово-повітряних сил Сирії скинули бомби на ринок в Алеппо. Серед загиблих виявилися шестеро дітей.
Коментарі про обстріл з боку сирійської влади або військових не надходили. Останнім часом один з найбільших міст Сирії Алеппо став ареною бойових дій між урядовими військами та опозиційними бойовиками.
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У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт між владою та опозицією. За цей час в країні, за різними даними, загинули близько 100 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що зіштовхуються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.
На цьому тижні телеканал «Аль -Арабія» опублікував дані Міжнародного центру з вивчення екстремізму, згідно з яким з початку виникнення сирійської кризи на початку 2011 року по теперішній час в Сирію прибуло понад 11 тисяч бойовиків з майже 70 країн світу для участі в бойових діях проти урядових військ.