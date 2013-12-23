У ПАР літак з 182 пасажирами врізався в будівлю (фото)

Літак авіакомпанії British Airways, на борту якого перебували 182 пасажири, в ніч на понеділок врізався в двоповерхову будівлю в аеропорту Йоганнесбурга, повідомляє РИА Новости з посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався, коли Boeing 474, рейсом Йоганнесбург-Лондон, вирулював на злітну смугу. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав, йдеться в повідомленні перевізника.

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«Один з наших літаків був пошкоджений при зльоті в аеропорту JNB. Всі 182 пасажири благополучно евакуйовані , ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні компанії. Як відзначають очевидці, у Boeing 474 пошкоджено крило. Наскільки серйозний збиток був нанесений будівлі, не уточнюється.

Причини інциденту в даний час з'ясовують фахівці.