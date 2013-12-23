У Японії тисячі людей прийшли привітати імператора Акіхіто з 80-річчям

У Токіо тисячі людей пришли до імператорської резиденції з національними прапорцями і транспарантами, щоб привітати імператора Японії Акіхіто з 80-річчям і послухати його вітальну мову.

Як повідомляє РІА «Новости», поліція направляла потоки людей, щоб уникнути стовпотворіння. Уздовж обгороджених стрічками проходів кожний бажаючий міг отримали паперовий прапорець з кольорами національного прапора: червоне коло - символ сонця, що сходить, на білому фоні. Двічі при вході за кріпосну стіну усі відвідувачі мали пройти огляд - спочатку речей, потім особистий, проте це не викликало затримок і черг. Поліція прагнула не зіпсувати свято: всі вказівки і прохання не зупинятися, не фотографувати, щоб не створювати перешкод в русі, віддавалися доброзичливо і з посмішкою.

За даними управління двору, на площі перед імператорським палацом, куди у звичайний день потрапити неможливо, зібралися 23,7 тис. осіб, щоб привітати імператора.

"Я вдячний за те, що ви прийшли привітати мене з 80-лріччям. Ще трохи і закінчиться рік, в якому було багато хорошого, однак багато і важкого. Я бажаю своєму народу щастя. Я молюся, щоб для всіх вас новий рік став щасливим", - сказав монарх.

День народження імператора відзначається в Японії як державне свято - вихідний день. Усі муніципальні установи вивішують державні прапори.