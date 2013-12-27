У Таїланді автобус впав з 50-метрової естакади: десятки жертв
У п'ятницю в Таїланді автобус впав з 50-метрової естакади, понад 30 людей загинули.
Іноземців серед пасажирів не було, повідомляє РІА Новости з посиланням на Третій національний телеканал Таїланду.
Раніше агентство Франс Прес з посиланням на місцеву поліцію повідомляло про загибель 29 людей.
За повідомленням Третього національного телеканалу країни, аварія сталася близько півночі за місцевим часом в провінції Пхетчабун (у гірському районі країни). Імовірно, водій був погано знайомий з трасою. Автобус впав з п'ятдесятиметровій естакади. На момент аварії в ньому перебувало 40 осіб.
Поліція повідомляє, що на борту автобуса, що виконував рейс з північного сходу на північ Таїланду, не було іноземних громадян.
На місці аварії працюють 150 рятувальників, частина з яких - скелелази. На момент виходу телерепортажу вранці в п'ятницю їм вдалося винести з місця аварії 31 загиблого і шістьох тяжкопоранених.