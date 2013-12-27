Член екіпажу «Арктик Санрайз» зажадав медаль від російської влади

Член екіпажу «Арктик Санрайз» Дмитро Литвинов заявив, що влада Росії повинна видати йому медаль за турботу про збереження навколишнього середовища. Про це активіст заявив в інтерв'ю The Guargian.

За словами Литвинова, влада РФ повинна були не звільнити його за амністією, а принести йому свої вибачення. «Ми все ще розглядаємося як злісні злочинці, яких Дума великодушно простила», - сказав член екіпажу «Арктик Санрайз», назвавши звільнення себе і своїх колег по амністії спробою влади «врятувати обличчя». «Вони повинні вручити мені медаль за спробу врятувати російську природу», - заявив Литвинов.

Як нагадує Lenta.ru, Литвинов був першим членом екіпажу «Арктик Санрайз», який залишив Росію після зняття звинувачень. Станом на ранок 27 грудня, за кордон виїхали ще вісім чоловік, що знаходилися на судні.

Судно Greenpeace «Арктик Санрайз» було затримано наприкінці вересня, після того як активісти спробували висадитися на платформу «Прирозломну» в Північному морі. Всі 30 чоловік, що знаходилися на судні, в тому числі, судновий лікар, кухар і фотограф Денис Синяков, який знімав акцію за завданням Lenta.ru, були затримані, а потім заарештовані. Їм були пред'явлені звинувачення в піратстві, пізніше статтю перекваліфікували на «хуліганство».

Кримінальні справи проти активістів були припинені у зв'язку з набранням чинності амністії, приуроченої до 20-річчя Конституції РФ. Відповідні постанови були вручені усім, хто перебував на судні з 24 по 26 грудня.