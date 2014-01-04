Франція планує дозволити приватну охорону на кораблях для боротьби з піратами - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на міністра-делегата транспорту, морського господарства та рибальства (при міністрі екології, сталого розвитку та енергетики) Фредеріка Кювільє, який оприлюднив підсумки першого в цьому році засідання уряду.

”Завдяки цьому законопроекту ми зможемо зміцнити нашу морську торгівлю. Франція є однією з останніх європейських країн, які не віддали захист суден приватним охоронним компаніям”, - підкреслив Кювільє.

За його даними, щорічно від двох до семи торгових суден, що плавають під французьким прапором, стають об`єктами нападів морських піратів. З 2008 року французькі судновласники перебувають під захистом ВМС республіки, але в міноборони не раз заявляли про неможливість виділення кораблів для кожного торгового судна.

”Відповідно до законопроекту, охорона буде використовуватися тільки в місцях з підвищеним ризиком, застосування зброї буде суворо контрольованим. Після схвалення проекту з`явиться майже 500 спеціалізованих робочих місць”, - виклав Кювільє.

Раніше законопроект підтримав прем`єр республіки Жан-Марк Ейро. ”Уряд контролюватиме охоронні підприємства, що надають послуги судновласникам. Ми будемо проводити їх акредитацію, видавати спеціальні папери і стежити за виконанням всіх стандартів з їхнього боку”, - вказав глава уряду.

До теперішнього моменту влада країни забороняли підприємцям використовувати озброєних охоронців. При цьому уряди Великобританії, Данії та Іспанії в цьому питанні пішли назустріч своїм судновласникам.

Останнім часом зростання нападів на торгові судна спостерігається в районі Аденської затоки, де діють сомалійські пірати.