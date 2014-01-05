Обама на день народження звільнив дружину від сімейного клопоту
11:34, 05 січня 2014Світ
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Президент США Барак Обама на день народження звільнив дружину Мішель від сімейного клопоту.
Обама залишив дружину на Гаваях / скріншот із відео Білого дому
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на агентство Рейтер, за даними адміністрації Президента США, Обама проводив відпустку з родиною на Гаваях. Коли час відпочинку для нього сплив, Президент забрав обох дочок на материк, а дружині дав змогу продовжити канікули.
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У Білому домі підкреслюють, що це лише частина подарунка до прийдешнього 50-річчя дружини. Який ще подарунок одержить від чоловіка Мішель Обама, не уточнюється.
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