Сандра Баллок і Джоні Депп стали володарями американської премії «Народний вибір» (фото)
У США оголосили володарів премії "Народний вибір" (People's Choice) 2014 року - "народними" улюбленцями стали актори Сандра Баллок і Джоні Депп.
People's Choice - єдина в США премія, лауреатів якої визначають за підсумками загальнонаціонального голосування. Переможців оголосили на урочистій церемонії в концертному залі Nokia в Лос-Анджелесі, повідомляє РИА Новости.
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На думку глядачів, кращою актрисою року стала Баллок. Їй же за підсумками всенародного голосування дісталася перемога в номінаціях "краща комедійна актриса" і "краща драматична актриса". Баллок також завоювала "народний" приз у номінації "кращий кінодует" за фільм "Гравітація", в якому її партнером виступив Джордж Клуні. Ця кінокартина стала, на думку простих глядачів, "найкращим драматичним фільмом" року.
Звання улюбленого кіноактора одержав Депп, який обійшов у цій номінації Х'ю Джекмана, Ченнінга Татума, Леонардо Ді Капріо і Роберта Дауні Молодшого.
Ді Капріо переміг у номінації "кращий драматичний актор".
Найкращим фільмом року, на думку глядачів, стала стрічка "Залізна людина 3" (Iron Man 3).
Найкращий музичний альбом - The 20/20 Experience Джастіна Тімберлейка.
Звання народного улюбленця року серед виконавців популярної музики завоювала Брітні Спірс, обійшовши в цій номінації Демі Ловато, Кеті Перрі, Бруно Марса і Тімберлейка.
Премія "Народний вибір" було установлено в 1975 році, коли глядачам вперше було запропоновано обрати своїх улюбленців у 14 номінаціях. За 40 років зросла не лише кількість номінацій, цього року переможців обирали в 58 категоріях, але і значення нагороди в професійних колах акторів, музичних виконавців, телеведучих.