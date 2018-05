У Лос-Анджелесі роздали Греммі (відео пісні року)

Цього року найбільше статуеток вдалося забрати рок-гурту "The Black Keys". Хлопці перемогли у чотирьох номінаціях: "найкращий рок-виступ", "найкраща рок-пісня", "найкращий рок-альбом" ("El Camino") і "продюсер року" (Ден Ауербах), пише Українська правда.

"Альбомом року" визнано "Babel" групи "Mumford&Sons". "Записом року" -"Somebody That I Used To Know" від "Gotye".

"Новачками року" став гурт "Fun", а їхня пісня "We Are Young" була визнана "піснею року".

Минулорічна тріумфаторка "Греммі" Адель цього разу забрала додому лише одну нагороду - за "найкращий сольний перформанс у стилі поп".

Так само не залишилася без статуетки співачка Бейонсе - її виступ визнали"найкращим у жанрі традиційного R&B".

Крім цього, премію отримав сер Пол МакКартні. Його "Kisses On The Bottom" був визнаний "найкращим традиційним вокальним поп-альбомом".

Нагадаємо, премія "Греммі" вручається щорічно телекомпанією CBS. Цього року відбулася 55-а церемонія вручення премії. Статуетки роздають аж у 108 категоріях і 30 жанрах.