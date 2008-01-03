Беназір Бхутто замінять чоловік та син

Виборча комісія Пакистану ухвалила рішення перенести проведення парламентських виборів із 8 січня на 18 лютого через політичну кризу, що охопила країну після вбивства одного з лідерів опозиції Беназір Бхутто, передає Рейтер.

Вбивство Б.Бхутто під час атаки смертника в четвер призвело до сплеску насильства в Пакистані й викликало хвилю люті щодо Президента Первеза МУШАРРАФА.

Все це викликає у світової спільноти побоювання з приводу стабільності в Пакистані, який володіє ядерною зброєю, й ставить під сумнів перехід країни від військового правління до цивільного режиму.

"Народна партія Пакистану" (НПП), яку очолювала Б.Бхутто, повідомила, що візьме участь у парламентських виборах, не зважаючи на втрату свого лідера, при цьому представник партії висловила надію на те, що голосування відбудеться в строк, додавши, що відтермінування може дати перевагу опонентам НПП.

Новими лідерами НПП стали чоловік і син Бхутто.

Голова іншої опозиційної партії, колишній прем`єр Пакистану Наваз ШАРІФ повідомив, що його партія відмовилася від наміру бойкотувати вибори і візьме участь у голосуванні, послідувавши прикладу НПП.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Пакистані різко загострилася через вбивство опозиційного лідера Беназір Бхутто.

Партія Б.Бхутто, яку тепер очолили її син і чоловік, закликала провести вибори в строк.

За це виступила й інша опозиційна партія на чолі з екс-прем`єром Навазом ШАРІФОМ, що переглянула рішення про бойкот голосування.