Риба поблизу "Фукусіми" містить смертельну для людини дозу радіації

Один з 37 лящів, виловлених в радіусі 40 км від АЕС, містив 12,4 тис. беккерелів радіоактивного цезію на кілограм. Це в 124 рази перевищує поріг вмісту речовини в їжі, прийнятної для людини, повідомляє RT з посиланням на дані Japan's Fisheries Research Agency.

Вилов чорноморського ляща зараз заборонений в префектурі Фукусіма і в сусідніх з нею районах. Вчені мають намір з'ясувати, в якій частині акваторії риба отримала опромінення, так як не всі зразки в контрольному улові були небезпечні для життя.

Після витоку радіації на АЕС «Фукусіма- 1» Японія знизила поріг припустимого вмісту цезію в їжі з 500 до 100 беккерелів на кілограм. Таким чином, ця норма стала в шість разів суворіше, ніж прийнята в ЄС. Міра була спрямована на максимальне очищення навколишнього середовища від радіації.

Читайте також: Острів уламків та радіоактивного сміття з "Фукусіми" рухається до берегів США

Нагадаємо, що аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в результаті землетрусу магнітудою 9,0 на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами на узбережжі прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолодження, що призвело до серії вибухів водню і розплавлення ядерних тиглів. У момент аварії на кожному з трьох реакторів станції було від 25 до 35 тис. паливних тиглів. Аварія стала найбільшою після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Після аварії 3-річної давності ситуація на АЕС залишається вкрай напруженою. Витік зараженої води - одна з основних проблем, якими займаються ліквідатори наслідків аварії на «Фукусімі-1». На початку грудня 2013 року небезпечний рівень радіації був виявлений на ділянці близько люків системи охолодження реакторів №1 та №2. Це був найвищий рівень радіації, коли-небудь зафіксований зовні аварійного об'єкта. Приблизно в той же час була відзначена рекордна з моменту аварії концентрація радіоактивних речовин у грунтовій воді під аварійної АЕС.