У Росії кажуть, що моряків з затонулого судна ”понесло у бік України”

З настанням темноти і до ранку п`ятниці припиняться пошуки членів екіпажа сухогруза "Ванесса", затонулого сьогодні в Азовському морі під час шторму, повідомив РІА Новини співробітник прес-служби Краснодарського краєвого управління МНС Росії.

Судно "Ванесса" з вантажем металу на борту, що слідувало під болгарським прапором з Бердянська (Україна), затонуло у четвер близько 5.00 по київському часу в Азовському морі, в 30 милях від Керченської протоки.

"Вертольоти в темноті не зможуть продовжити пошуки. У свою чергу, судна також не зможуть вийти (на пошуки моряків) вночі із-за поганих погодних умов. У зв`язку з поганими погодними умовами вихід судів для проведення пошуковий-рятувальної операції неможливий унаслідок обмерзання", - сказав співбесідник агентства.

Він уточнив, що пошуки продовжаться у п`ятницю з 7.00.

У свою чергу, Кавказ, що знаходиться в порту, представник управління МНС РФ по Краснодарському краю повідомив РІА Новини, що, "судячи по вітру, моряків понесло у бік України".

В даний час російський вертоліт припинив пошуки моряків, український ще працює", - сказав він.

Співбесідник також повідомив, що врятований моряк госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як среднетяжелое.

"У нього обмороження, температура, загальне переохолодження тіла. Точних діагнозів нам поки лікарі не повідомляли", - сказав він.

Співробітник прес-служби регіонального управління МНС РФ також повідомив, що для родичів моряків "Ванесси" відкрита ще одна "гаряча лінія" - в адміністрації Темрюкського району Краснодарського краю.

За його словами, родичі зможуть одержати інформацію по телефону: 8-86148-524-63.

Раніше повідомлялося про відкриття "гарячої лінії" в порту Кавказ: 8-86148-522-54.

Як повідомлялося, на судні знаходилося 11 членів екіпажа - один громадянин України (лоцман) і 10 громадян Болгарії.

У Азовському морі виявлені тіла 5 загиблих моряків. П`ять членів екіпажа затонулого сухогруза «Ванесса» числяться зниклими без вісті.

Єдиний член екіпажа, що вижив, – механік Микола ДЕМИТРОВ - з сильним обмороженням доставлений в лікарню.

За даними Гидрометеоцентра, швидкість вітру в Азовському морі 25 м/с (пориви до 30 м/с), температура повітря – 7 градусів морозу, температура води - 0-2 градуси тепла.