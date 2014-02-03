У Парижі відбулася акція протесту проти одностатевих шлюбів
02:26, 03 лютого 2014Світ
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Понад 500 тисяч осіб взяли участь у демонстрації проти одностатевих шлюбів у столиці Франції в неділю, повідомили організатори.
При цьому за даними поліції, в ході взяли участь всього 80 тисяч осіб, пише РИА Новости.
Про правопорушення у ході демонстрації не повідомляється. Порядок на вулицях Парижа контролювало понад 1,5 тисячі поліцейських.
Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента-соціаліста Франсуа Олланда.
Обговорення закону, який легализує шлюби між людьми однієї статі і дозволяє таким парам всиновлювати дітей, зустріли масовими акціями протесту, в ході яких на вулиці французьких міст виходили сотні тисяч людей.
Незважаючи на протести, закон був успішно проведений через парламент, а 29 травня 2013 року в Монпельє відбулося перше одруження двох чоловіків.
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