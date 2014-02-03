У Парижі відбулася акція протесту проти одностатевих шлюбів

При цьому за даними поліції, в ході взяли участь всього 80 тисяч осіб, пише РИА Новости.

Про правопорушення у ході демонстрації не повідомляється. Порядок на вулицях Парижа контролювало понад 1,5 тисячі поліцейських.

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента-соціаліста Франсуа Олланда.

Обговорення закону, який легализує шлюби між людьми однієї статі і дозволяє таким парам всиновлювати дітей, зустріли масовими акціями протесту, в ході яких на вулиці французьких міст виходили сотні тисяч людей.

Незважаючи на протести, закон був успішно проведений через парламент, а 29 травня 2013 року в Монпельє відбулося перше одруження двох чоловіків.