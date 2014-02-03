Президент Литви Даля Грібаускайте буде балотуватися на другий термін
Президент Литви Даля Грібаускайте буде балотуватися на другий термін на президентських виборах
Глава Литви Даля Грібаускайте заявила про свій намір балотуватися на другий термін на президентських виборах, запланованих на 11 травня.
Про це повідомляє РИА Новости.
”Я хочу і зобов`язана допомогти Литві стати країною можливостей для чесних людей, щоб Литва не розбрелася, щоб наші свобода і добробут не були вкрадені або розміняти. Відповідальність перед Литвою та її людьми для мене важливіша за особистий спокій. Тому як незалежний кандидат я знову братиму участь у виборах Президента Литви”, - заявила Грібаускайте на спеціально скликаній прес-конференції.
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На президентський пост також претендують кандидат від соціал-демократів Зігмантас Балчитіс, від Партії праці Артурас Паулаускас, представник Партії селян Литви Броніс Ропі, мер Вільнюса Артурас Зуокас і колишній радник Грібаускайте, член Сейму Лінас Балсіс.
За даними опитування, проведеного компанією Spinter tyrimai на замовлення порталу DELFI 16-26 січня, за Грібаускайте на виборах проголосували б 39,7% учасників опитування, а її найближчий конкурент Балчитіс отримав би 8,6% голосів. В опитуванні брали участь 1010 респондентів з усієї Литви віком 18-75 років.