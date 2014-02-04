У Петербурзі хочуть включити в "молодіжні патрулі" вихідців з Північного Кавказу (виправлено)

Про це УНІАН повідомили в прес -службі адміністрації губернатора Санкт-Петербурга.

Як сказано в повідомленні, губернатор Санкт-Петербурга доручив органам влади спільно з ГУВС опрацювати можливість включення до складу молодіжних загонів охорони правопорядку представників діаспор Північно- Кавказького регіону Російської Федерації, які постійно проживають в Санкт-Петербурзі.

"Комітет з молодіжної політики і взаємодії з громадськими організаціями, Комітет з науки і вищої школи та Комітет з питань законності, правопорядку і безпеки Санкт-Петербурга мають всебічно опрацювати це питання і до 20.02.2014 доповісти губернатору свою думку про необхідність і доцільність такого кроку", - пояснили в прес-службі.

Після вивчення доповідей органів влади губернатор прийме відповідне рішення.