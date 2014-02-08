Путін назвав недалекоглядними тих, хто бойкотує Олімпіаду

Про це президент РФ сказав у фільмі "Філософія м'якого шляху", який вийшов в ефірі телеканалу "Росія 1", пише РІА "Новости".

"Я думаю, що це люди недалекоглядні, і вони не дуже розуміють, що вони роблять", - сказав Путін.

Говорячи про заклики бойкотувати Олімпіаду в Сочі, Володимир Путін звернув увагу на те, що "охочих завдати якоїсь шкоди нашій країні завжди було достатньо".

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"Це теж елемент конкурентної боротьби. До цього треба ставитися як до звичайного явища. І от коли починають шукати інструменти цієї конкурентної боротьби, ось це один з інструментів - як би так нас пощипати у зв'язку з підготовкою Олімпіади. Ну всі ж бачать, скільки зусиль ми докладаємо", - сказав президент.