У Саудівській Аравії внаслідок пожежі загинули 12 прочан із Єгипту

Як передає РИА Новости, за інформацією місцевої влади, всього в готелі перебували близько 700 прочан різних національностей.

У гасінні вогню брали участь 18 пожежних розрахунків. За даними Організації Червоного Півмісяця, 49 людей було доставлено в лікарні міста, стан деяких з них оцінюється як критичний.

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