У Лівії вбили колишнього генпрокурора країни

Невідомі вбили колишнього генерального прокурора Лівії Абдельазіза аль-Хасаді в його рідному місті Дарна на сході країни, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес, яке володіє інформацією місцевої служби безпеки.

За даними агентства, злочин стався в суботу.

Аль-Хасаді очолив лівійську генпрокуратуру після повалення в 2011 році лідера країни Муамара Каддафі. У березні 2013 року аль-Хасаді подав у відставку за станом здоров'я. Про подробиці вбивства екс-генпрокурора не повідомляється.

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Влада Лівії після збройного повстання досі не може вирішити проблему з роззброєнням бойових загонів. Частина з них погодилася перейти під контроль офіційної влади, проте залишається значна кількість бойовиків, які підпорядковуються тільки своїм польовим командирам, що створює напружену ситуацію в країні.