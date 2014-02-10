Кількість жертв снігопадів у Японії збільшилася до 11 осіб

Як передає в неділю телеканал NHK, дані про потерпілих зібрані в 31 префектурі, на які обрушилася стихія. Раніше повідомлялося про сім загиблих і близько тисячі постраждали 30 префектурах, пише РИА Новости.

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в префектурі Канагава, де травми отримали 215 осіб. У Токіо кількість постраждалих склала 159 осіб. У більшості випадків у людей спостерігаються травми внаслідок падіння на слизькій дорозі. У кількох десятків людей зафіксовані переломи і струс різного ступеня тяжкості.

Сильний снігопад в Токіо і прилеглих до нього районах триває з раннього ранку суботи. Напередодні національне Метеорологічне агентство Японії оприлюднило перший за останні 13 років попередження для всіх 23 районів Токіо. До теперішнього часу в деяких районах висота сніжного покриву досягає 27 сантиметрів, що є рекордом за останні 45 років. У місті Сендай висота сніжного покриву досягла 35 сантиметрів, що впритул наблизилося до рекорду 78-річної давності.

Провідні авіакомпанії країни оголосили про скасування понад 400 внутрішніх рейсів. За даними телеканалу NHK, негода призвела до знеструмлення майже 61 тисячі житлових будинків в префектурах Тіба, Ібаракі і Токійському окрузі. У префектурі Фукусіма знеструмлено понад 3,5 тисячі житлових будинків. Даних про збої в роботі аварійної АЕС "Фукусіма-1" поки що не надходило.

Згідно з прогнозом метеорологів ,не виключається, що висота снігового покриву може досягти 50 сантиметрів. У минулу п'ятницю рясний снігопад пройшов також в іншому великому мегаполісі Японії - місті Осака.