У Молдові стартувала кампанія по боротьбі з пияцтвом

Мінздоров'я Молдови запустив національну антиалкогольну кампанію під гаслом «На тверезу голову». Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Publika.md.

В рамках цієї кампанії по всій країні організовуватимуть «круглі столи» про шкоду алкоголю, громадянам роздаватимуть відповідні листівки, а в ЗМІ з'явиться соціальна реклама. Акція спрямована насамперед на водіїв, підлітків і вагітних жінок.

На ці заходи МОЗ пішов через те, що Молдова входить до числа світових лідерів зі споживання спиртного. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, в середньому кожен мешканець країни старше 15 років випиває 18,22 літра алкогольної продукції на рік, що майже в три рази більше середнього світового показника (6,1 літра).

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«Всього на обліку у лікарів перебувають близько 46 тисяч алкоголіків», - відзначає заступник директора республіканського наркологічного диспансеру Тудор Васильєв. Однак реальна кількість людей, які страждають від алкогольної залежності, в країні набагато більше, підкреслює видання.

Як очікується, антиалкогольна кампанія триватиме у Молдові до лютого 2014 року. Її бюджет становитиме 200 тисяч доларів.

У січні поточного року МОЗ республіки виступив із ще однією антиалкогольною ініціативою - відомство запропонувало повністю заборонити рекламу алкоголю, в тому числі й пива. На даний час це питання, як пише «Коммерсантъ-Молдова», обговорюється в уряді.