Бельгійського монарха просять не підписувати закон про дитячу евтаназію

"Ми просимо, Ваша Величність, дослухатися до голосу совісті", - йдеться в петиції, збір підписів під якою проводиться за ініціативою іспанського фонду CitizenGO, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство KAI.

Підкреслюючи, що прийнятий парламентом документ є "найстрашнішим законом про евтаназію в усьому світі", автори петиції відзначають, що король не повинен бути заручником демократично прийнятих рішень, оскільки "етичні цінності для монарха мають принципове значення".

За задумом ініціаторів, петиція, в якій виражена воля європейців, повинна допомогти королю Філіпу у прийнятті "важкого рішення".

Згідно із законом, невиліковно хворі неповнолітні пацієнти можуть просити про евтаназію в разі, якщо їхній біль нестерпний і немає способів його полегшення, а їх хвороба, за прогнозами лікарів, призведе найближчим часом до летального результату. Евтаназія може бути схвалена лікарем з письмової згоди батьків.

У п'ятницю з різкою критикою закону виступили католицькі єпископи різних країн Європи. Зокрема, за словами голови єпископату Бельгії монсеньйора Андре Леонарда, закон "підриває солідарність всіх громадян зі стражденними людьми". Леонард звернув увагу на ту обставину, що зараз в Бельгії парадоксальним чином "цивільне право не дозволяє неповнолітнім вийти заміж або купити будинок, але дозволяє їм вирішувати питання про життя і смерть".