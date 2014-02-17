У московському метро встановлять інтелектуальну систему відеоспостереження

09:40, 17 лютого 2014
Світ
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Якщо на рейки впаде людина, система передасть сигнал до кабіни машиніста.

Если человек окажется на рельсах, система напрямую передаст сигнал в кабину машиниста

Нова інтелектуальна система відеоспостереження з'явиться у московському метро до кінця року і дозволить відвернути смертельні випадки в підземці, пише ИТАР-ТАСС. Про це газеті "Известия" повідомив начальник служби безпеки столичного метро Володимир Муратов.

За даними видання, камери, встановлені на початку і в кінці платформи, будуть підключені до системи інтелектуального відеоспостереження (ІСВС), а по краю платформи проведуть віртуальну лінію. Якщо людина опиниться на рейках, система безпосередньо передасть сигнал до кабіни машиніста, і той встигне знизити швидкість при заході на станцію. 

"У випадку, якщо людина буде заходити за віртуальну лінію, черговому по станції буде переданий попереджувальний сигнал. Черговий по станції повинен буде реагувати і просити пасажирів відійти від краю платформи. Якщо ж людина буде перебувати на рейках, то система буде відразу бити на сполох", - сказав Муратов.

Як пише газета, на закупівлю відеокамер для метро буде витрачено близько 4 млрд руб.

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Голова Спілки пасажирів Кирило Янков, у свою чергу, повідомив виданню, що подібна система не здатна повністю вирішити проблему падіння людей на рейки в метрополітені.

"Це напівзахід, який допоможе тільки в тому випадку, якщо людина впала на рейки, коли поїзд перебуває далеко від платформи. Однак найчастіше відбувається так, що людину або зіштовхують з платформи, або вона самостійно кидається під поїзд саме при його наближенні", - сказав Янков.

На його думку, для забезпечення повної безпеки пасажирів необхідно встановлювати на станціях двері, які відкриваються автоматично при зупинці складу.

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