ЦВК РФ вирішив похуліганити на виборах президента Росії (фото)

Центральна виборча комісія вирішила похуліганити при інформуванні громадян про президентські вибори, які заплановані на 2 березня. Про це, як повідомляє Лента.ру , заявив глава відомства Володимир Чуров, представляючи вдень 11 січня ескізи агітаційної продукції.

Головною емблемою інформаційної кампанії ЦВК стане стилізована галочка в кольорах російського прапора, яка Чурову нагадала профіль крила літака, а членові ЦВК Євгену Колюшину - логотип відомого виробника спортивних товарів.

Крім того, як зразок для білбордів були узяті афіші відомих фільмів: "Хітмен", "Зорро", "Чікаго". На них розміщені тексти, пов`язані з виборами, наприклад: "ЦИК представляет. 2 марта на всех избирательных участках страны! Выборы президента России. Лица до 18 лет не допускаются".

Ці матеріали викликали неоднозначну реакцію. "Це якийсь дитячий садок", - заявила лідер партії "Миру і єдності" Сажа Умалатова. "Пістолети і справді треба прибрати", - погодився член ЦВК Колюшин.

Сам Чуров відзначив, що в Центрвиборчкомі поки немає однозначної думки про те, чи варто використовувати цей прийом. "Тут ми, скоріше, вирішили похуліганити. Частково, це навіяно святкуванням Нового року", - сказав він.

Видання "Газета" нагадує, на минулих в кінці 2007 року виборах депутатів Держдуми п`ятого скликання інформаційна кампанія Центрвиборчкому відрізнялася не меншим розмаїттям. Наприклад, інформаційні плакати ЦВК були витримані в стилі знаменитих "окон РОСТа" і в одній гаммі – кольорах російського прапора. "Если ты не совсем уже пень, побеги дающий, - иди, возьми бюллетень, проголосуй за будущее", - говорив один з них. "Стране твоей выбор нужен - иди, голосуй, наплюй на стужу", - такий текст звучав в іншому матеріалі. Були і інші варіанти: "Тещу с женой не забудь позвать вместе с тобой проголосовать", "В будущей жизни ты многим рискуешь, если проспишь и не проголосуешь".

В той же час деякі підготовлені Центрвиборчкомом ролики виявилися дуже екстравагантними - вони були представлені журналістам, проте в ефір так і не потрапили. Так, ЦВК у результаті відмовилася від показу на телебаченні ролика, знятого за мотивами кінофільму "Діамантова рука". Там у відомому діалозі персонажів Андрія Міронова і Анатолія Папанова герой Папанова відповідає: "На выборы в Госдуму не ходят только аристократы и дегенераты". Не побачили телеглядачі і інший підготовлений Центрвиборчкомом ролик, де розробники агітпродукції використали не менш відомий епізод фільму "Джентльмени удачі": "Девушка, а девушка! Вы на выборы ходили? - Да. - А я нет. - Ну и дура!"