Amnesty International повідомляє про репресії в РФ щодо противників війни

Черговий прояв придушення свободи висловлювань і вільних зібрань в Росії викликаний незгодою щодо військових дій на території України. Про це заявили у міжнародній правозахисній організації «Amnesty International», повідомляє Радіо Свобода.

За даними організації, про це свідчать затримання сотень протестувальників, незгодних з військовою інтервенцією Росії в Криму.

«Репресії уряду щодо противників війни викликають неабияку тривогу. У деяких містах люди стали мішенню тільки за свою участь у демонстраціях. Це ніщо інше, як санкціоноване державою переслідування і залякування», – сказав директор «Amnesty International» в Росії Сергій Нікітін.

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«Ситуація у відносинах між Росією та Україною не може бути приводом для обмеження права на свободу висловлювання і зібрань, або виправданням порушення прав людини», – сказав Нікітін.

Сотні демонстрантів, які протестують проти російського військового втручання на територію України, були затримані перед Міністерством оборони на Манежній площі. Кілька десятків осіб затримала поліція і в Санкт-Петербурзі.

У понеділок, згідно з рішенням московського суду двоє протестувальників отримали по п’ять діб адміністративного арешту.