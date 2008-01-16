Москва далі б`є горшки з Лондоном: тепер через Британську раду

Відділення Британської ради в Санкт-Петербурзі тимчасово припинило роботу. Як передає NEWSru.,в середу на дверях Ради було вивішено оголошення: "Британська рада в Петербурзі тимчасово закрита у зв`язку з останніми діями російської влади, вчиненим проти неї". Російського посла в Лондоні викликано до МЗС Великої Британії.

Представник генконсульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі сказав, що в середу офіс Британської ради дійсно закрито. "Рада не припинила роботу. Сьогодні офіс Британської ради закрито, оскільки більшості його співробітників немає на місці, їх запросили на розмову до російських органів влади", - заявив співробітник прес-служби консульства.

Він висловив надію, що в четвер офіс продовжить роботу.

У середу ряд ЗМІ написали про те, що директора філії Британської ради Стівена КІННОКА було затримано 15 січня. За твердженням ЗМІ, С.КІННОК порушив правила дорожнього руху.

Регіональні відділення Британської ради в РФ повинні були припинити роботу з 1 січня через відсутність нормативно-правової бази, регулюючої діяльність ради в РФ. Проте вони продовжили роботу після новорічних свят.

МЗС РФ оголосило, що не видасть візи співробітникам генконсульств Великої Британії в Санкт-Петербурзі і Єкатеринбургу у зв`язку з відновленням, попри заборону, діяльності відділень Британської ради.

Російська сторона також відмовилась видавати візи новим співробітникам, які направляються на роботу в генконсульства в Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі для забезпечення діяльності Британської ради, і продовжувати акредитацію нинішнім.