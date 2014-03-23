Вісім пошукових літаків облетять район можливого падіння малазійського лайнера

Пошуковий район поділений на два сектори, один - 59 тисяч квадратних кілометрів відкритого океану, інший - смуга у 2,5 тисячі квадратних кілометрів на південь-захід від австралійського міста Перт.

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Крім австралійських літаків в операції задіяні два китайських і два японських. У район пошуку також стягуються кілька судів, перший на підході китайський дослідний криголам «Сюэулун», повідомляє РИА Новости.

«Безсумнівно, у нас є ряд зачіпок і зростаюча надія. Не більше ніж надія, що ми на шляху з'ясування, що ж сталося з цим нещасним літаком», - зазначив у неділю прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, який курирує пошукову операцію.

Згідно фотографій з китайського супутника, зробленим 18 березня, видно великі об'єкти розміром 22 на 13 метрів. Вони знаходяться в південному коридорі пошукової зони в Індійському океані приблизно в 120 кілометрах від того місця, де були виявлені два інших уламка, про яких раніше повідомляло Австралійське управління морської безпеки. Уламки на поверхні води дрейфують приблизно у 2,5 тисячі кілометрів на північний захід від Перта.

Авіалайнер, що летів з Куала-Лумпура в Пекін з 227 пасажирами і 12 членами екіпажу, включаючи одного пасажира з Росії, зник з екранів радарів цивільних авіадиспетчерів в ніч на 8 березня, не подавши ніяких сигналів про несправність на борту або інші проблеми. В момент останнього контакту він знаходився в 220 кілометрах від східного узбережжя Малайзії.