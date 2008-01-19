Росія включилася в газогонні перегони (схеми конкурентних трубопроводів)

Болгарія досягла угоди з Росією щодо свого приєднання до проекту будівництва газогону "Південний потік". Таку заяву сьогодні зробив прем`єр-міністр Болгарії Сергій Станішев.

Сьогодні ж президенти двох країн Володимир Путін і Георгій Пирванова підписали угоди про будівництво газового проекту "Південний потік", нафтопроводу "Бургас-Александруполіс" і контракт на будівництву АЕС "Белене".

Путін упевнений, що проекти будівництва газопроводу "Південний потік", нафтопроводу "Бургас-Александруполіс" і АЕС "Белене" серйозно підвищать енергобезпеку Європи.

"Робота із створення нових маршрутів підвищує безпеку, стабільність, створює нові потужності для постачання більшої кількості енергоносіїв нашим європейським споживачам", - заявив президент РФ. За його словами, серед європейських країн точиться жорстка боротьба за спорудження Росією газотранспортних потужностей на їх території. "Наявність таких інфраструктурних об`єктів підвищує політичний і економічний становище в Європі і приносить доходи в бюджет", - сказав Путін.

Проект "Південний потік" почне діяти 2013 року, уточнив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від російського берега до болгарського. Загальна довжина цієї частини газопроводу - близько 900 кілометрів, максимальна глибина - більше двох кілометрів. Для будівництва наземної ділянки розглядалися кілька різних маршрутів через території країн-членів Євросоюзу.

Вартість проекту оцінюється в 10 млрд євро.

Частка Росії та Болгарії в капіталі компанії з будівництва газопроводу становить по 50%.

Про створення СП з проектування газогону "Південний потік" ВАТ "Газпром" і італійська ENI домовилися в листопаді 2007 року. Він має стати альтернативою проекту Nabucco, який передбачає прокладку до 2011 року газопроводу до Австрії з району Каспійського моря через турецьку територію. У проекті Nabucco, який підтримує ЄС, зайняті Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина й Австрія.