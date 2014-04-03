НАСА припиняє співпрацю з Росією через окупацію Криму

«З огляду на тривале порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України, уряд США ухвалив рішення призупинити всі контакти НАСА з російськими державними представниками», - йдеться в меморандумі для співробітників агентства, пише Лента.ру з посиланням на The Verge.

Заборона стосуватиметься поїздок представників НАСА в Росію, телеконференцій, запрошень російських чиновників на об'єкти агентства, а також листування з ними електронною поштою. Винятком стануть спільні роботи на Міжнародній космічній станції і можливі зустрічі на міжнародних заходах у третіх країнах.

Між тим у самому НАСА цією ініціативою виявилися незадоволені. «Цілі НАСА не пов'язані з політикою», - заявив сайту один із співробітників агентства на умовах анонімності. «Це одна з перших важливих дій уряду США, про які я чув, і нею стало припинення наукової і технологічної взаємодії. Не можна було придумати щось краще?», - сказав він.