У разі загрози Росія використає ядерну зброю

У разі загрози для національної безпеки Росії чи її союзників РФ застосує свої збройні сили, зокрема ядерні, заявив сьогодні на конференції у Військовій Академії наук начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Юрій Балуєвський.

"Ми ні на кого не збираємося нападати, але ні в кого не має бути сумнівів, що в разі потреби Росія використає збройні сили, в тому числі і ядерні, у випадках, передбачених військовою доктриною", - сказав генерал.

За його словами, після закінчення "холодної війни" в світі не поменшало проблем і суперечностей, зокрема міжнародного характеру. Сьогодні Росія перебуває на вістрі нових погроз і суперечностей, таких, як міжнародний тероризм, наркоторгівля, прагнення до гегемонії деяких країн, мілітаризація політичних режимів тощо, сказав Ю.Балуєвський. У зв`язку з цим він висловив думку про необхідність уточнити деякі аспекти Концепції національної безпеки Росії, затвердженої Верховним головнокомандуючим, президентом РФ в 2001 р.

Зокрема, начальник Генштабу вказав на необхідність вдосконалити законодавчу основу багатьох напрямів чинної концепції і необхідність чіткої ув`язки програми розбудови збройних сил з економічними і фінансовими можливостями країни.

"Ми повинні створити такі збройні сили, які відповідатимуть всім поточним і новим загрозам національній безпеці Росії", - наголосив генерал. - Цим шляхом ми нині йдемо".

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