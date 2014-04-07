Більше тисячі чиновників та їхніх рідних стратять або відправлять до таборів у КНДР

Близько 1,2 тисячі чиновників з керівництва КНДР і членів їх сімей будуть страчені і відправлені в табори після сесії нового парламенту Північної Кореї, яка відкриється у середу, повідомляє в понеділок газета "Санкей" з посиланням на свої джерела, близькі до владних структур КНДР, передає РИА Новости.Читайте такожПівденна Корея випробувала балістичні ракети, здатні вражати будь-яку ціль в КНДР - ЗМІ

За даними видання, після страти в грудні минулого року дядька Кім Чен Ина - Чан Сон Тхека, який довгий час очолював "регентську раду" при молодому правителя КНДР і обіймав посаду заступника голови Державного комітету оборони КНДР, близько 200 чиновників з керівництва країни і 1 тисяча їх родичів були заарештовані за підозрою в причетності до змови. Як повідомляє газета, половину після відкриття сесії парламенту стратять, а інших відправлять до концентраційних таборів.Читайте такожРазом з дядьком лідера КНДР стратили ще семеро людей

Влада КНДР почали розширювати території і приміщення концентраційних таборів, пише газета з посиланням на джерела. Зокрема, будуть збільшені табору Хвасонг-16 і Чхонджин-25 в провінції Хамген-Пукто і табір Пукчанг-18 в провінції Пхенан-Намдо. Це табори суворого режиму, звідки живими не повертаються".