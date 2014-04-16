НАТО направить кораблі на Балтику і в Середземномор'я - генсек

Про це генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен повідомив журналістам в Брюсселі після засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні послів 28 країн-членів альянсу, передає РИА «Новости».

«Буде більше літаків у повітрі, більше кораблів на воді і більше готовності на землі. Так, літаки будуть більше патрулювати повітряний простір, союзні кораблі будуть направлені в Балтійське море, східне Середземномор'я і скрізь, де потрібно», - сказав Расмуссен.

За його словами, заходи будуть вжиті «негайно».

«Це означає протягом декількох днів, залежно від практичних питань. Але ми вирішили задіяти негайно», - заявив генсек.

Читайте такожУ НАТО заявили, що не давали Росії жодних гарантій щодо нерозширення на схід

Разом з тим Расмуссен заявив, що НАТО поки не прийняв рішення про розміщення постійних баз в країнах Східної Європи.

"Сьогодні ми не приймали рішення про такі об'єкти. Сьогодні ми домовилися про набір заходів, які можуть бути негайно застосовані. Але буде проведена подальша робота", - сказав Расмуссен.