РФ вимагає від ОБСЄ допомоги у звільненні російських журналістів, затриманих в Україні

Про це повідомляє 19 травня ИТАР-ТАСС з посиланням на МЗС РФ.

У зв'язку із затриманням журналістів LifeNews українськими військовими у Краматорську ввечері 18 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зв'язався з чинним головою ОБСЄ, президентом Швейцарії Дідьє Буркхальтером, і закликав його терміново вжити всіх можливостей цієї організації для негайного звільнення росіян, - інформували у дипвідомстві.

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"Голова ОБСЄ запевнив, що негайно займеться цим питанням", - додали в МЗС РФ.

"Відповідні демарші також перед керівництвом Секретаріату ОБСЄ у Відні і в штаб-квартирі місії ОБСЄ в Україні в Києві", - інформували в російському міністерстві.