У Молдові пропонують жорсткіше карати сепаратистів: збільшити тюремний термін і позбавляти громадянства

Ліберали-реформатори у Молдові зареєстрували в парламенті законопроект, згідно з яким, за дії, які загрожують цілісності Молдови, покарання може становити до 20 років позбавлення волі.

Про це пише Publika.md.

Автори документа пропонують, щоб представників партій і неурядових організацій, які закликають до сепаратизму, ув’язнювали на термін до 12 років. А якщо ці самі дії призводять до насильства, винні можуть отримати до 20 років в'язниці.

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Ініціатива також передбачає, що організації, які удалися до таких кроків, будуть оголошені поза законом. Згідно із законопроектом, публічних підбурювачів до сепаратизму чекає штраф до 100 тисяч леїв.

Автори також хочуть, щоб у іноземців, які підтримують ці дії, не було шансів одержати молдавське громадянство. А тих, хто просуває сепаратизм і підбурює до етнічної ненависті, позбавляти громадянства.

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Автори вважають, що у світлі нинішньої ситуації в регіоні ризик виникнення сепаратистських рухів досить високий.

Згідно з чинним Кримінальним кодексом Молдови, публічні заклики до повалення або до насильницької зміни конституційного ладу караються штрафом або позбавленням волі до 3 років. Ті самі дії, здійснені групою осіб, караються позбавленням волі строком до 4 років, а сепаратистська діяльність за завданням іноземних організацій — до 7 років в'язниці.